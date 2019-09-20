У Сумах Предстоятель УПЦ Епіфаній освятив новий храм (відео)

Нова церква збудована на вул. Парковій біля озера Дуровщина.
Чин освячення нового храму здійснив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні духовенства Сумської єпархії Православної церкви України.
Звісно карантинні норми не були витримані...
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