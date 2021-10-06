В Сумах обокрали квартиру Об этом в Фейсбуке написал обворованный Юрий Дегтяренко.

«22.10.2021 в промежутке 19:15 до 20:30 была ограблена квартира г. Сумы, ул. Старореченская (район СКД), помимо денег и ценностей был украден электросамокат Kaabo mantis 2000w, достаточно приметный в нашем городе.

Прошу максимальный репост, может кто его видел, просьба сообщить.

+380994478192

+380976120208

Юрий», - написал потерпевший.