На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 908 человек

По состоянию на 24 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 99 340 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1717 летальных случаев, за прошедшие сутки - 8 (Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 84 587 человек, из них за минувшие сутки - 310 (Конотопский р-н - 134, Сумской р-н - 176).
COVID-19 подтвердили у 1085 человека (Конотопский р-н - 57, Ахтырский р-н - 151, Роменский р-н - 120, Сумской р-н -...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1305 человек – это больше предыдущего рекорда на 205 случаев....
COVID-19 подтвердили у 1100 жителей Сумщины (Конотопский р-н - 123, Ахтырский р-н - 109, Роменский р-н - 70, Сумской р-н...
За среду, 20 октября, на Сумщине подтверждено 1100 случаев заболевания COVID-19....
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