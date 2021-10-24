На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 908 человек COVID-19 подтвердили у 908 человек (Конотопский р-н - 183, Ахтырский р-н - 111, Сумской р-н - 555, Шосткинский р-н - 59).

По состоянию на 24 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 99 340 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1717 летальных случаев, за прошедшие сутки - 8 (Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 84 587 человек, из них за минувшие сутки - 310 (Конотопский р-н - 134, Сумской р-н - 176).