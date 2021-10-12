Фанаты ФК «Сумы» выбежали на поле и напали на игроков и тренеров клуба из Днепра (видео)

В матче второй лиги между ФК «Сумы» и ФК «Перемога» (Днепр), который прошел в с. Байрак Роменского района, ультрас хозяев поля в конце матча выбежали на поле, а также устроили драку и напали на игроков и тренеров гостей.
«Они применили физическую силу, используя газовые баллончики в сторону официальных представителей нашего клуба, которые находились на скамейке запасных: футболистов, тренерского штаба и администрации. Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли», — говорится в сообщении на странице ФК «Перемога» в Facebook.
«Перемога» выиграла со счетом 3:1. А после матча обратилась к руководству украинского футбола с требованием начать расследование и наказать виновных.
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