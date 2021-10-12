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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ринок праці Сумщини: характерні ознаки

У січні-вересні 2021 року роботодавці подали до Сумської обласної служби зайнятості 18,7 тис. вакансій.

У цей же час послугами скористалося  37,1 тис. безробітних громадян, що на 10% менше, ніж у січні-вересні минулого року.

За видами економічної діяльності структура вакансій була наступною: по 20% вакансій пропонувалося у сільському господарстві та на підприємствах переробної промисловості; 12% – в торгівлі, 10% – у державному управлінні.

А от серед безробітних, які мали професійний досвід, 20% раніше працювали у державному управлінні, по 17% - у сільському господарстві та в оптовій та роздрібній торгівлі, 12% – на підприємствах промисловості.

 Найбільший попит роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування – 28% (водій, оператор котельні, токар, дорожній робітник), працівників найпростіших професій – 15% (підсобний робітних, прибиральник службових приміщень, вантажник, укладальник-пакувальник), кваліфікованих робітників з інструментом – 13% (слюсар-ремонтник, електромонтер, швачка, електрогазозварник), працівників торгівлі - 12% (продавець продовольчих та непродовольчих товарів, кухар, охоронник), професіоналів – 10% (спеціаліст державної служби, вчитель, інженер, практичний психолог, тоді як серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг (20%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (18%); представники найпростіших професій (15%).

«Як бачимо, дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці має вже постійну прописку, тож служба зайнятості пропонує навчання, перенавчання за затребуваними на ринку праці професіями, враховуючи потреби роботодавців та на їх замовлення», - прокоментував ситуацію директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Экономика
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