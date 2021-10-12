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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:23236

Сумська обласна служба зайнятості: після АТО – власна справа

Питання працевлаштування учасників АТО, зокрема, в частині започаткування власної справи, обговорювалося під час наради з питань підтримки ведення бізнесу учасниками АТО/ООС під головуванням першого заступника голови Сумської облдержадміністрації Тараса Савченка.

До участі був запрошений  директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, бо саме служба зайнятості дає поштовх до відкриття власної справи.   «В разі відсутності підходящої роботи та з метою повернення демобілізованих учасників АТО до повноцінної трудової зайнятості вони можуть отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Кожен, хто виявив бажання започаткувати власну справу, отримує  індивідуальні консультації, проходить тестування на здатність до підприємницької діяльності та має можливість безкоштовного професійного навчання з основ підприємницької діяльності, що  допомагає розібратися в усіх фінансових та юридичних тонкощах ведення бізнесу», – зазначив  Володимир Підлісний.

За словами посадовця, в 2020-2021 роках за направленням обласної служби зайнятості проходили професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» 28 зареєстрованих безробітних, з них 10 ocіб із числа воїнів АТО/ООС.

«Для багатьох ініціативних людей шлях до успішного бізнесу розпочався зі служби зайнятості, яка допомагає ветеранам АТО адаптуватися в мирному житті», – підсумував Володимир Підлісний.

 Для наслідування є яскраві приклади успішних підприємців, яким служба зайнятості  відкрила можливості не тільки знайти себе, а й допомагати іншим, створюючи нові робочі місця.

Кондрух Олександр ніколи не займався бізнесом. Протягом 20 років проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учасник АТО, ветеран війни та ветеран військової служби. За освітою технік-механік з ремонту транспорту. Звернувшись до Конотопського міськрайонного центру зайнятості відгукнувся на пропозицію започаткувати власний бізнес. На початку грудня минулого року відкрив власну справу з організації вантажних перевезень в межах України, вклавши в бізнес як власні кошти, так і кошти центру зайнятості - одноразову допомогу по безробіттю  в сумі   65 тис.грн. На сьогодні Олександр є успішним підприємцем.

Кириченко Андрій, за сприяння фахівців  Лебединської міськрайонної філії, відкрив власну справу у грудні 2020 року з надання послуг з ремонту комп’ютерів, ноутбуків, МФУ, принтерів, смартфонів, побутових приладів, домашнього та садового обладнання.  Для започаткування власної справи чоловік отримав  36 тис.грн. одноразової допомоги по безробіттю.  На сьогодні це  успішний підприємець, послуги якого користуються попитом серед жителів Лебединщини.

Морозу Валерію, який свого часу проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учаснику АТО запропонували відкрити власну справу у Сумській районній філії. У  червні поточного року, отримавши кошти для відкриття власної справи у сумі 72 тис.грн., відкрив магазин металошукачів.

Экономика
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