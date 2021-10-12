На освячення храму до Сум прибув Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 жовтня 2021 року прибув з архипастирським візитом до Сумської єпархії.

Про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

На кордоні Сумської області Предстоятеля помісної Української Православної Церкви зустріли керуючий Сумською єпархією архиєпископ Сумський і Охтирський Мефодій разом з духовенством єпархії, митрополит Вінницький і Барський Симеон, Сумський міський голова Олександр Лисенко, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тарас Савченко, депутат Верховної Ради Максим Гузенко, заступник начальника ГУ ДПС у Сумській області Юрій Мельник й інші представники місцевої влади та громадськості.

24 жовтня Митропрлит Епіфаній у Сумах звершить освячення храму на честь Собору дванадцяти апостолів, а також в селі Велика Рибиця – освячення хреста на місці будівництва храму.