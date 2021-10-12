ФК «Сумы» упал на дно второй лиги

Сегодня, 23 октября, прошли игры 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.
В группе Б, где выступают три команды с Сумщины результаты следующие:
«Металлург» Запорожье 2:2 «Николаев»
«Никополь» 0:1 «Скорук» Томаковка
«Тростянец» 2:1 «Энергия» Нова Каховка
Голы: Полянский (19), Гайван (78) - Андрощук (28)
«Реал Фарма» Одесса 2:1 «Кристалл» Херсон
«Сумы» 1:2 «Перемога» Днепр
Голы: Пилипенко (48) - Литвяк (13), Велев (90)
Удаление: Сильченко, «Сумы» (73) за два предупреждения
«Балканы» Заря 1:1 «Волчанск»
«Таврия» Симферополь 1:0 «Яруд» Мариуполь
«Виктория» Николаевка 1:0 «Полтава»
Гол: Нелин (64)
После 15 туров ФК «Сумы» с 5 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. В этом туре его обошла «Реал Фарма», у которой теперь 6 очков.
ФК «Тростянец» с 22 очками поднялся на 6-е место, «Вкитория» с 21 – на 8-е.
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