ФК «Сумы» упал на дно второй лиги Команды с Сумщины на троих взяли 6 очков во второй лиге.

Сегодня, 23 октября, прошли игры 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б, где выступают три команды с Сумщины результаты следующие:

«Металлург» Запорожье 2:2 «Николаев»

«Никополь» 0:1 «Скорук» Томаковка

«Тростянец» 2:1 «Энергия» Нова Каховка

Голы: Полянский (19), Гайван (78) - Андрощук (28)

«Реал Фарма» Одесса 2:1 «Кристалл» Херсон

«Сумы» 1:2 «Перемога» Днепр

Голы: Пилипенко (48) - Литвяк (13), Велев (90)

Удаление: Сильченко, «Сумы» (73) за два предупреждения

«Балканы» Заря 1:1 «Волчанск»

«Таврия» Симферополь 1:0 «Яруд» Мариуполь

«Виктория» Николаевка 1:0 «Полтава»

Гол: Нелин (64)

После 15 туров ФК «Сумы» с 5 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. В этом туре его обошла «Реал Фарма», у которой теперь 6 очков.

ФК «Тростянец» с 22 очками поднялся на 6-е место, «Вкитория» с 21 – на 8-е.