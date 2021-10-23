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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:04419

Сумщина - в тройке лидеров по темпам вакцинации

По информации Министерства здравоохранения, в Украине новый рекорд ковид-прививок, за минувшие сутки вакцинированы почти три сотни тысяч человек.

Области-лидеры, которые перевыполнили план прививок за сутки - Хмельницкая Днепропетровская и Сумская.

В пятницу, 22 октября, в Украине 289 468 человек было вакцинировано против COVID-19. Это рекордный показатель с начала кампании вакцинации, прошлый рекорд в 270 тыс. прививок был зафиксирован днем ранее. По информации Минздрава первую дозу за прошедшие сутки получили 203 265 человек, вторую – 86 203 человека.

На Сумщине 22 октября сделали 10 198 прививок, или 162% от запланированного количества в сутки. Всего за неделю в Сумской области было сделано 41 867 прививок.

Общество Вакцинация
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