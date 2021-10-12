Липоводолинский «Альянс» уступил в Ивано-Франковске Сегодня, 23 октября, проходят игры 15-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» (3 место) играл на выезде против ивано-франковского «Прикарпатья» (6 место). Хозяева забили дважды в первом тайме: Иван Сондей (17 минута) и Роман Барчук (34, с пенальти). Во втором Барчук оформил дубль (60). И только после этого нашим удался гол престижа – Константин Ярошенко (66).

В итоге 3:1 – второе поражение подряд. У «Альянса» по-прежнему 26 очков и третье место, но уже в понедельник может опуститься на четвертое, если «Оболонь» обыграет «Агробизнес».