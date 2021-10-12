Липоводолинский «Альянс» уступил в Ивано-Франковске

Липоводолинский «Альянс» (3 место) играл на выезде против ивано-франковского «Прикарпатья» (6 место). Хозяева забили дважды в первом тайме: Иван Сондей (17 минута) и Роман Барчук (34, с пенальти). Во втором Барчук оформил дубль (60). И только после этого нашим удался гол престижа – Константин Ярошенко (66).
В итоге 3:1 – второе поражение подряд. У «Альянса» по-прежнему 26 очков и третье место, но уже в понедельник может опуститься на четвертое, если «Оболонь» обыграет «Агробизнес».
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