Сумчанину дали 4 года за смертельное ДТП на Ривненщине 22-летнему сумчанину вынесли приговор за смертельное ДТП в селе Белая Криница, что вблизи Ривного.

Около 20 часов 25 августа 2020 года автомобиль "Audi" остановился из-за неисправности авто. Ему решил помочь 38-летний водитель "Kia Ceed".

В это время 22-летний сумчанин на "Renault Megane", потеряв контроль над транспортным средством, въехал в припаркованные автомобили. Два человека получили травмы.

А пассажир "Audi A6", 63-летний квасиловчанин, умер в больнице через три дня.

Пассажир "Kia" и водитель "Audi" получили тяжелые и средней степени травмы.

Согласно освидетельствование обвиняемый был трезв. Сначала он говорил, что потерял сознание. Но экспертиза не нашла у него болезни, которая к этому привела. Он так и не смог объяснить, почему въехал в припаркованные автомобили.

Он еще может обжаловать свой приговор в апелляционном суде, пишет RIVNE.MEDIA.