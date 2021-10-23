Обе сумские гандбольные команды сегодня проиграли Сегодня, 23 октября, прошли повторные игры второго тура чемпионата Украины по гандболу среди команд мужской высшей лиги.

В Сумах «RGM Group - СумДУ» принимал «ХНУ - ДЮСШ №1» (Хмельницкий). В целом равная игра снова завершилась победой гостей 27:29 (14:14). За сумчан отметились: Занимонець Андрей и Ярошенко Андрей – по 6 голов.

В Днепре местный «УДХТУ» принимал ГК «Сумы» (Сумы). Игра была равная только первую половину первого тайма, дальше доминировали хозяева, который во втором спокойно довели матч до победы 23:17 (12:6). За наших отличились: Иуткин Владислав - 5, Шпаков Анатолий - 4.

Еще в одной паре «ХАИ-ФГХО» (Харьков) – «Динамо-Академия» (Полтава) соперники поделили очки: 29:31 (16:11) и 29:26 (13:10).

После двух туров «RGM Group - СумГУ» с 3 очками в 4 встречах на четвертом месте, ГК «Сумы» с 0 очков на последнем. Лидируют хмельнитчане - 8 очков, харьковчане - 6 и днепряне - 5.