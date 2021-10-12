В Сумах ГАЗель въехала в Шевроле

На месте ДТП инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ГАЗ, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на припаркованный автомобиль Chevrolet Aveo, который в дальнейшем выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на забор. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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