Полиция изъяла боеприпасы и наркотики у конотопчанина В ходе обыска по месту жительства 37-летнего жителя города Конотоп работники полиции обнаружили боеприпасы и около 1 килограмма наркотиков.

Оперативники Конотопского районного отдела полиции получили информацию, что один из местных жителей может хранить оружие. Чтобы проверить эту информацию, правоохранители наведались к нему домой с санкционированным обыском, во время которого нашли пакет, в котором находились корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 2 корпуса ИМ-100, корпус ручной итальянской гранаты образца 1935 года, 76 патронов калибра 5,45 мм, 36 патронов к пистолету «Наган» калибра 7,62 мм, 4 гильзы калибром 7,62 мм.

Сам мужчина объяснил, что нашел их около трех месяцев назад на свалке и из любопытства взял себе.

Кроме того, в одном из хозяйственных помещений правоохранители нашли еще и пакеты с наркотическим средством, внешне похожим на каннабис, весом около 1 килограмма.

Все найденное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.