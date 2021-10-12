В Сумах неуправляемая легковушка въехала в маршрутку Вчера инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, сразу же огородили место происшествия. Выяснилось, что водителю автомобиля ВАЗ стало плохо, после чего он не справился с управлением и совершил наезд на маршрутное авто «Рута». В дальнейшем неуправляемая легковушка выехал за пределы дороги, где совершил наезд на дерево.

К счастью, обошлось без травмированных. Транспортные средства получили механические повреждения.

Медики доставили водителя ВАЗ в больницу для проведения осмотра. После оказания помощи он вернулся на место происшествия.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.