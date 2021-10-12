В Сумах неуправляемая легковушка въехала в маршрутку

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, сразу же огородили место происшествия. Выяснилось, что водителю автомобиля ВАЗ стало плохо, после чего он не справился с управлением и совершил наезд на маршрутное авто «Рута». В дальнейшем неуправляемая легковушка выехал за пределы дороги, где совершил наезд на дерево.
К счастью, обошлось без травмированных. Транспортные средства получили механические повреждения.
Медики доставили водителя ВАЗ в больницу для проведения осмотра. После оказания помощи он вернулся на место происшествия.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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