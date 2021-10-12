В Сумах сбили 11-летнюю девочку на переходе На улице Герасима Кондратьева несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля.

ДТП произошло 21 октября, около 20 часов, на улице Герасима Кондратьева. На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Honda Civic совершил наезд на 11-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Бригада врачей доставила ребенка в медицинское учреждение для осмотра.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

За 9 месяцев патрульные выезжали на 26 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.