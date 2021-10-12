В Сумах сбили 11-летнюю девочку на переходе

ДТП произошло 21 октября, около 20 часов, на улице Герасима Кондратьева. На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Honda Civic совершил наезд на 11-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Бригада врачей доставила ребенка в медицинское учреждение для осмотра.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
За 9 месяцев патрульные выезжали на 26 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
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