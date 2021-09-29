Жителю Сумщины сообщено о подозрении в сексуальном насилии над несовершеннолетней и попытке подкупа следователя Сумской окружной прокуратурой 23 октября согласовано сообщение о подозрении 50-летнему жителю Сумского района по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, нанесении ей легких телесных повреждений и предоставление неправомерной выгоды следователю с целью влияния на него (ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 УК Украины).

По данным следствия, мужчина с 2018 года периодически совершал сексуальное насилие в отношении девушки, которой в то время было 11 лет. Поскольку сын подозреваемого сожительствовал с матерью потерпевшей, то девочка приходила к нему, чтобы помочь по хозяйству. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера. Более трех лет девочка терпела. Только когда мужчина однажды во время ссоры начал бить мать девочки, а потом и ее саму, ребенок решилась рассказать. Мать девочки обратилась в полицию.

Во время допроса мужчина предложил следователю полиции 50 тыс. грн за уничтожение материалов уголовного производства. Об указанный факт тот сообщил руководству и Департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Поэтому передача аванса в размере 5 тыс. грн была задокументирована.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправную деятельность лица прекращено работниками Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.