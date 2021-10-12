Завтра в сумской «Романтике» снова будут вакцинировать от COVID-19 В воскресенье, 24 октября, в МЦ «Романтика» будет работать Центр массовой вакцинации от COVID-19.

Прививаться можно будет с 9:00 до 16:00.

Также в субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, прививки будут проводиться еще в трех Центрах массовой вакцинации и трех амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи.

Для удобства сумчан и избежания очередей работу некоторых пунктов продлено на несколько часов.