Завтра в сумской «Романтике» снова будут вакцинировать от COVID-19

Прививаться можно будет с 9:00 до 16:00.
Также в субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, прививки будут проводиться еще в трех Центрах массовой вакцинации и трех амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи.
Для удобства сумчан и избежания очередей работу некоторых пунктов продлено на несколько часов.
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