Экс-мэр Кролевца сложил депутатские полномочия 22 октября состоялось пленарное заседание четырнадцатой сессии Кролевецкого городского совета восьмого созыва.

Перед началом работы сессии глава Кролевецкой городской территориальной избирательной комиссии Людмила Меняйло зачитала постановление об избрании депутатом Кролевецкого городского совета Сергея Петрусенко (ПП «Слуга народа» вместо Аллы Мусиенко, которая сложила свои полномочия). Кролевецкий городской голова поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему вдохновения в работе.

Также секретарь городского совета Сергей Козинець сообщил о досрочном прекращении полномочий депутата Кролевецкого городского совета восьмого созыва, бывшего главы Кролевца Александра Бобровицкого по его личному заявлению. Следующий по очередности депутат вступит в полномочия после принятия соответствующего решения городской избирательной комиссией, пишет Сайт Кролевца.