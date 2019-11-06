З 5 листопада відбудеться безкоштовний онлайн-курс з вивчення та удосконалення володіння українською мовою

Проєкт спрямований на підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості українців.

Вільне володіння державною мовою – це одна з ключових компетентностей для школярів. Проблемою для України є те, що у багатьох гуртках та секціях у великих містах викладають не державною мовою. Це стає перешкодою для того, щоб діти добре оволоділи українською мовою. Окрім того, це порушення Закону України «Про освіту» та статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

В рамках проєкту з 5 листопада 2021 року впродовж трьох тижнів відбудеться безкоштовний онлайн-курс (7 вебінарів та 15 практикумів) по вивченню та удосконаленню володіння українською мовою.

Цільова аудиторія заходу: викладачі і тренери позашкільних закладів, гуртків та спортивних секцій.

Реестрація учасників в онлайн-курсі до 3 листопада, анкета для заповнення: https://forms.gle/tByp8BSMzcHimLgs9.

Контактна особа, голова громадської організації «Українська гуманітарна платформа» – Наталія Федечко, тел.: +380677839596

Довідково. У листопаді 2020 року та у квітні 2021 року ініціатива «Навчай українською» (небайдужі громадяни, представники різних громадських організацій, зокрема «Української гуманітарної платформи», «Порталу мовної політики», спільноти «Мова об’єднує», батьки, волонтери, які об'єднались навколо ідеї популяризації української мови в освіті) провела два 21-денних челенджі «Навчай українською» https://www.facebook.com/teach.in.ukrainian, які широко висвітлювалися у 3МI та у соціальних мережах.

Участь у курсі взяли близько півтори тисячі викладачів. Проект підтримали Український Культурний Фонд, низка організацій та медіа. У результаті цього челенджу більше сотні гуртків перейшли на українську мову навчання. Відеоролик із закликом викладачів спортивних секцій, тренерів навчати дітей українською мовою: https://youtu.be/i3umBFqDznQ