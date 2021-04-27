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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03385

Глуховская биатлонистка травмировалась на сборе в Италии

Анна Кривонос, которая находится вместе с командой на тренировочных сборе в итальянском Ливиньо, неудачно упала на одной из тренировок и сильно травмировал лицо.

Спортсменку вынуждены были доставить в больницу и наложить несколько швов. Теперь биатлонистку ждет период восстановления. Кривонос точно пропустит оставшуюся часть подготовки в Ливиньо, и, возможно, вернется к тренировкам на следующем сборе, который запланирован в норвежском Бейтостолене.

«На 10-километровой лыжероллерной трассе, на которой здесь все тренируются, есть участок со спуском, в конце которого не очень качественное покрытие. При прохождении этого участка нужно немножко прогнуться назад, как на горных лыжах. К сожалению, Аня или не заметила эту выбоину, или не смогла сгруппироваться, вследствие чего получилось падение.

К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы.

Хорошо, что сама Аня не падает духом, уже спрашивает, когда сможет вернуться к тренировкам. На данный момент мы считаем, что ей нужно немного отдохнуть, залечить раны, поэтому до конца сбора, а потом и на межсборье, она не будет делать серьезных нагрузок. Сейчас главное восстановиться, и уже на вкатке можно снова вернуться к работе. К счастью, до этого инцидента Аня выполнила всю роботу в полном объеме, хорошо выглядела, поэтому надеемся эта ситуация не выбьет ее с колеи», - сообщил старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец XSport.

Спорт Анна Кривонос Биатлон
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