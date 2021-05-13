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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Проспект Лушпы в Сумах в этом году ремонтировать даже не начнут

Планово-бюджетная депутатская Сумского горсовета 22 октября приняла решение снять 25 млн грн по ремонту проспекта М.Лушпы и направить их на другие расходы, мотивируя тем, что в этом году уже поздно начинать дорожные работы.

Со своей стороны директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера предлагал депутатам направить эти деньги на объекты, которые были начаты и не доведены до конца (поскольку не профинансированы полностью) - ул. Оболонская (подъезд к Оболонскому водозабору), ул. Декабристов, Котляревского и на ул.20 лет Победы хотя бы частично профинансировать 8 млн из 18-ти, чтобы положить в этом году нижний слой на всю ширину полотна и не оставлять в зиму наполовину разрытую дорогу, пишет сайт предприятия.

Депутаты предложили направить эти средства на борьбу с COVID-19 (закупку оборудования, медикаментов и т.п. для сумских больниц). На предприятии считают, что такое распределение не выдерживает никакой критики, так как в бюджете перевыполнение за 7 месяцев - 88 млн грн и на медицину из них уже направили 23 млн.

Тем временем комиссия предложила направить прокуратуре субвенцию 1 млн грн, ФК «Сумы» финпомощь 500 тыс. грн, на МЦ «Романтика» - 2 млн грн, фонтан «Садко» - 4,5 млн грн и пр.

К тому же, на содержание дорог в осенне-зимний период не хватает 6 млн гривен... И в случае обильного выпадения снега, город убирать просто не за что.

Общество Ремонт Лушпы
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