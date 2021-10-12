Сегодня сразу четыре клуба с Сумщины сыграют в чемпионате Украины по футболу (трансляции)

В Первой лиге липоводолинский «Альянс» (3 место) встретится в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем» (6 место). Начало в 13.15. Трансляция тут.
Во второй лиге ФК «Сумы» (15 место) в с. Байрак Роменского района примет днепровскую «Перемогу» (5 место). Матч начнется в 14.00.
ФК «Тростянец» (9 место) дома сыграет с новокаховской «Энергией» (13 место). Начало также в 14.00.
«Виктория» в Николаевке (11 место) в 15.00 примет «Полтаву» (8 место).
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