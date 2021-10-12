Сегодня сразу четыре клуба с Сумщины сыграют в чемпионате Украины по футболу (трансляции) 23 октября состоятся игры 15-го тура чемпионата Украины по футболу в первой и второй лигах.

В Первой лиге липоводолинский «Альянс» (3 место) встретится в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем» (6 место). Начало в 13.15. Трансляция тут. Во второй лиге ФК «Сумы» (15 место) в с. Байрак Роменского района примет днепровскую «Перемогу» (5 место). Матч начнется в 14.00. ФК «Тростянец» (9 место) дома сыграет с новокаховской «Энергией» (13 место). Начало также в 14.00. «Виктория» в Николаевке (11 место) в 15.00 примет «Полтаву» (8 место).