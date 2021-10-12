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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:43469

Сегодня сразу четыре клуба с Сумщины сыграют в чемпионате Украины по футболу (трансляции)

23 октября состоятся игры 15-го тура чемпионата Украины по футболу в первой и второй лигах.

В Первой лиге липоводолинский «Альянс» (3 место) встретится в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем» (6 место). Начало в 13.15. Трансляция тут.

Во второй лиге ФК «Сумы» (15 место) в с. Байрак Роменского района примет днепровскую «Перемогу» (5 место). Матч начнется в 14.00.

ФК «Тростянец» (9 место) дома сыграет с новокаховской «Энергией» (13 место). Начало также в 14.00.

«Виктория» в Николаевке (11 место) в 15.00 примет «Полтаву» (8 место).

Спорт Анонс Трансляция Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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