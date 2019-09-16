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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На освячення храму до Сум приїздить Митрополит Епіфаній

Цієї неділі 24 жовтня на освячення новозбудованої сумської церкви 12 апостолів приїздить Митрополит Епіфаній. Звели церкву на Хіммістечку – на Дуровщині. Будували храм три роки коштами парафії й меценатів.

На місці, де зведена нова церква, понад 100 років тому також стояв храм. За словами отця Івана, разом з науковцями та краєзнавцями вони провели історичну розвідку території. Ця місцина належала удові графа Дурова, звідки й назва місцевості, пише Суспільне.

"Цей парк називається іще Дурова. Чому, тому що був поміщик Дуров, який у свій час проживав у губернії Харківщини. Однак стан здоров’я його доньки не дозволяв жити в Харкові й він проміняв місце проживання. Дружина була дуже сильно віруюча людина і вона їздила по монастирях. Хворобу, яка спіткала доньку, не могли вилікувати ніякі лікарі, вони уповали тільки на Господа Бога і їздили у Глинську Пустинь. Це було дуже далеко і важко пересуватися хворій доньці. Тому вони вирішили, з благословення монахів, духовенства побудувати свою сімейну каплицю", – розповідає настоятель церкви 12 апостолів Іван Чекалюк.

На освячення храму до Сум приїздить Митрополит Епіфаній
Фото: Суспільне Суми

Розписи стін, говорить настоятель храму, виконаний в реалістичній манері сумськими художниками.

На освячення храму до Сум приїздить Митрополит Епіфаній
Фото: Суспільне Суми

Іконостас Царських врат робили волинські майстри у сучасній технології друку олійними фарбами на полотні.

На освячення храму до Сум приїздить Митрополит Епіфаній
Фото: Суспільне Суми

Над проєктом храму, розповів священник, працювала група київських архітекторів під керівництвом Георгія Рогожина. Чоловіку на сьогодні 94 роки, він спроєктував 130 церков по всій Україні.

"До нас звернулася парафія і ми знайшли можливість запроєктувати таку невеличку церкву, яка відповідає всім канонічним вимогам української церковної архітектури. Це модернізоване українське бароко.Сучасні матеріали вимагають змін, трошки зробити її більш сучасною під ті матеріали, якими ми сьогодні користуємось. До речі, до церкви там іще планується будувати дзвіницю і парафіяльний будинок. Але грошей мало, тому ті пропозиції, які ми зробили спочатку, потребують коректив для зменшення вартості", – говорить керівник групи архітекторів Церкви Георгій Рогожин.

Освячувати храм будуть 24 жовтня – за участі Митрополита Епіфанія. Через те, що з 23 жовтня Сумщина у "червоній" карантинній зоні, вірян до церкви не кличуть. Хто ж має намір прийти, просять дотримуватись вимог.

"Маски, дезінфекція і дистанція – це в першу чергу. Звісно, ми будемо приділяти всі умови, щоб у нас було тільки духовенство в храмі й обмежена кількість людей по дистанціях. І я запрошую кожного віруючого, який може утриматися під час пандемії вдома хай залишається, буде пряма трансляція на телеканалі "UA:Перший", – говорить настоятель церкви 12 апостолів Іван Чекалюк.

На освячення храму до Сум приїздить Митрополит ЕпіфанійФото: Суспільне Суми

Окрім освячення храму, освятять і пам’ятний знак у дворі церкви – його звели у пам’ять воїнів, які загинули у боротьбі за Незалежність України.

 
Общество Епифаний Храм
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