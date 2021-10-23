На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1085 человек COVID-19 подтвердили у 1085 человека (Конотопский р-н - 57, Ахтырский р-н - 151, Роменский р-н - 120, Сумской р-н - 602, Шосткинский р-н - 155).

По состоянию на 23 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 98 432 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1709 летальных случаев, за прошедшие сутки - 26 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 84 277 человек, из них за минувшие сутки - 455 (Конотопский р-н - 36, Ахтырский р-н - 70, Роменский р-н - 44, Сумской р-н - 276, Шосткинский р-н - 29).