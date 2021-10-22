Сумские гандболисты проиграли в Днепре

Первый тайм матча 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд мужской высшей лиги прошел с преимуществом гостей, которые вели 1-2 мяча, но завершился ничейными 14:14. А во втором хозяева вышли вперед и не упустили победу 27:22. За сумчан отличились: Яценко Михаил - 8, Иуткин Владислав - 7.
Сегодня повторная игра.
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