Сумские гандболисты проиграли в Днепре 21 октября днепровский «УДХТУ» принимал ГК «Сумы».

Первый тайм матча 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд мужской высшей лиги прошел с преимуществом гостей, которые вели 1-2 мяча, но завершился ничейными 14:14. А во втором хозяева вышли вперед и не упустили победу 27:22. За сумчан отличились: Яценко Михаил - 8, Иуткин Владислав - 7.

Сегодня повторная игра.