Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:5257

Сумские гандболисты проиграли в Днепре

21 октября днепровский «УДХТУ» принимал ГК «Сумы».

Первый тайм матча 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд мужской высшей лиги прошел с преимуществом гостей, которые вели 1-2 мяча, но завершился ничейными 14:14. А во втором хозяева вышли вперед и не упустили победу 27:22. За сумчан отличились: Яценко Михаил - 8, Иуткин Владислав - 7.

Сегодня повторная игра.

Спорт Гандбол ГК Сумы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гандболисты уступили хмельницким
Вчера 16:33

Сумские гандболисты уступили хмельницким

Сегодня, 22 октября, в Сумах прошел матч 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция)
Вчера 09:03

Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция)

22-23 октября в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд....

Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове
21.10.2021 13:23

Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове

16-17 октября в Харькове проходил турнир по гандболу по случаю «Дня защитников и защитниц Украины» среди девушек 2005 года рождения...

В Сумах сборные Украины и Франции устроили настоящий триллер
10.10.2021 19:32

В Сумах сборные Украины и Франции устроили настоящий триллер

Сегодня, 10 октября, в Сумах прошёл отборочный матч чемпионата Европы по гандболу среди женских команд....

Сумские гандболисты с первой победой в высшей лиге
09.10.2021 14:58

Сумские гандболисты с первой победой в высшей лиге

Сегодня, 9 октября, в Сумах прошли повторные игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди команды высшей мужской лиги....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1085 человек
Сегодня 08:55
1305 случаев: на Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Вчера 08:41
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
20.10.2021 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Сумские гандболисты проиграли в Днепре
Сегодня 08:52
Коронавирус унес жизнь депутата Сумского райсовета
Сегодня 08:40
Сумские футзалисты одолели аутсайдера
Вчера 19:18
На Сумщине фигурант дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней пытался откупиться от следователя
Вчера 19:07
Оновлені правила в’їзду в Україну — як тепер працюватиме застосунок Вдома
Вчера 17:58
На Сумщине прогнозируют похолодание
Вчера 17:28
Все сумские больницы и детсады с теплом, горячую воду тоже дали
Вчера 17:20
В Сумах провели крестный ход, массово нарушая карантин (фото)
Вчера 17:06
view counter
view counter

Статьи

Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
Вчера 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.