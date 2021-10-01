На Сумщине прогнозируют похолодание

Из-за холодного воздуха в тыловой части циклона температура понизится.
23 октября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +9 .. + 14 °С.
24 октября: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +4 .. + 9 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Последние дни перемещение воздушных масс в антициклоне создало настоящие температурные качели....
Дождливый циклон покинул территорию Украины, поэтому в ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая погода с температурой характерной для...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...