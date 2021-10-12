На период «красной» карантинной зоны КП «Горводоканал» меняет режим работы В Сумах в связи с введением «красного» уровня эпидемической опасности, с 23 октября КП «Горводоканал» меняет режим работы.

Предприятие относится к объектам критической инфраструктуры, поэтому продолжает работать с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

В частности, абонентский отдел сумского водоканала принимает потребителей при условии прохождения температурного скрининга, соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Отметим, большинство вопросов потребитель может решить дистанционно.

Например, можно подать онлайн-заявку для ликвидации аварийных ситуаций, проверки качества воды, выполнения перерасчетов и поверки счетчиков воды, переоформления договора (смена собственника), получения результатов поверки, справки о наличии или отсутствии задолженности.

Контакты для обращений и получения консультаций:

- электронная почта для обращений callcentre-voda@ukr.net;

- номера для общения с потребителями и приема обращений: 700-156; (050) 3423448; 700-157; (050) 3423138; 700-158; (050) 4474042; (067) 5761056.

- номера мобильных телефонов, по которым можно оставить сообщение, используя мобильные приложения WhatsApp, Telegram или Viber: (050) 3076397 или (067) 5482078.

При подаче заявки обязательно указать контактный номер телефона, адрес или лицевой счет потребителя.