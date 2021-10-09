Сумские гандболисты уступили хмельницким

В манеже СумГУ «RGM Group - СумДУ» принимал «ХНУ - ДЮСШ №1» из Хмельницкого. В первом тайме игры была равной, а во втором гости были намного точнее сумчан 23:32 (11:12).
За наших отличились: Занимонец Андрей – 8 голов, Колесников Александр - 7.
Завтра в 12.00 повторная игра.
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