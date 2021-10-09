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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:33167

Сумские гандболисты уступили хмельницким

Сегодня, 22 октября, в Сумах прошел матч 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

В манеже СумГУ «RGM Group - СумДУ» принимал «ХНУ - ДЮСШ №1» из Хмельницкого. В первом тайме игры была равной, а во втором гости были намного точнее сумчан 23:32 (11:12).

За наших отличились: Занимонец Андрей – 8 голов, Колесников Александр - 7.

Завтра в 12.00 повторная игра.

Спорт RgM Group - СумДУ Гандбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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