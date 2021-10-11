В Сумах пьяный водитель-рецидивист на BMW устроил две ДТП Патрульные составили 5 админматериалов на пьяного водителя, который совершил два ДТП в Сумах.

21 октября, около 14.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Мира. Выяснилось, что водитель автомобиля BMW X6 во время встречного разъезда не придерживался безопасного бокового интервала и допустил столкновение с автомобилем Opel. В дальнейшем водитель BMW X6 оставил место происшествия. Полицейские начали оформлять автопроисшествие и передали ориентировку о поисках пропавшего автомобиля.

Впоследствии, на перекрестке улиц Черкасская-Линейная, водитель того же автомобиля BMW X6 при осуществлении обгона не убедился в безопасности выполнения своего маневра и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого, двигаясь в попутном направлении, совершал поворот налево.

Вследствие ДТП все автомобили получили механические повреждения.

Проверяя документы, полицейские установили, что 38-летний водитель автомобиля BMW X6 лишен права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения. На этот раз он также имел признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался.

На мужчину патрульные составили два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и протокол по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), а также вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и КоАП.