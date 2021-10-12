На Сумщині громадська організація допомагає 61 людині, яка живе з ВІЛ

Із квітня 2021 року соціальний супровід отримала 61 людина, із них п’ятеро — споживачі ін’єкційних наркотиків.
Специфіка лікування ВІЛ
На сьогодні, лікування ВІЛ — пожиттєве. Коли результат усіх тестів підтвердився і людині діагностували вірус імунодефіциту, то їй назначають антиретровірусну терапію (АРТ). Вона надається державою безоплатно. Чим раніше людина почне приймати препарати, тим меншим стає ризик зараження супутніми захворюваннями: туберкульозом, пневмонією, герпесом, грибковими інфекціями тощо. Окрім цього, безперервний прийом АРТ допомагає знизити вірусне навантаження та унеможливлює передачу ВІЛ.
В Україні існує близько трьох-чотирьох стандартних схем лікування. Проте, їх частини можна варіювати. Усі вони призначаються згідно протоколів.
Специфіка медикаментів у тому, що їх потрібно приймати суворо за часом. Якщо людина забула, або випила таблетки пізніше – у віруса з’являється можливість розмножуватися. Згодом випрацьовується резистентність, тобто вірус перестає реагувати на препарати.
Як і навіщо допомагають соціальні працівники
Основна мета соціальних працівників “Клуб “Шанс” — сформувати високу прихильність у людини, яка має ВІЛ, до прийому антиретровірусної терапії та утримання під медичним наглядом.
Клієнтам організації проводять консультації щодо перебігу ВІЛ і супутніх захворювань, розробляють індивідуальний план обстежень і диспансеризації, обговорюють особливості прийому АРТ і можливі побічні ефекти.
Також із людьми, які мають ВІЛ, соціальні працівники випрацьовують навички безпечної поведінки та обговорюють готовність до розкриття ВІЛ-статусу рідним і близьким.
Загалом, із однією людиною фахівець “Клуб “Шанс” працює близько півроку. Протягом перших місяців клієнту проводять п’ять інформаційних сесій. До шести місяців із ним тримають постійний телефонний зв’язок.
Для проведення діяльності з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ у Сумській області, СОГО “Клуб “Шанс” отримує фінансування від Державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.