В Сумах только одна школа имеет 100% вакцинированных работников В Сумах одна школа - №19 - имеет 100% вакцинированных работников.

Об этом сегодня, 22 октября, написала на своей странице в Facebook заместитель начальника управления образования Сумского городского совета Елена Назаренко.

Она также сообщила, что с 25 октября в Сумской территориальной громаде разрешено посещение детсадов, специальных учебных заведений и школ учениками начального звена, пишет Суспільне.

Ученики 5-11 классов всех школ города, кроме школы №19, будут учиться дистанционно.

Напомним: в «красной зоне» школы могут работать оффлайн при вакцинации 100% работников.

С 23 октября Сумщина переходит в "красную" карантинную зону, по решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС