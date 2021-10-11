В Сумах только одна школа имеет 100% вакцинированных работников

Об этом сегодня, 22 октября, написала на своей странице в Facebook заместитель начальника управления образования Сумского городского совета Елена Назаренко.
Она также сообщила, что с 25 октября в Сумской территориальной громаде разрешено посещение детсадов, специальных учебных заведений и школ учениками начального звена, пишет Суспільне.
Ученики 5-11 классов всех школ города, кроме школы №19, будут учиться дистанционно.
Напомним: в «красной зоне» школы могут работать оффлайн при вакцинации 100% работников.
С 23 октября Сумщина переходит в "красную" карантинную зону, по решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС