В реанимации признаются, - Ляшко рассказал о пациентах, которые купили сертификат вакцинации Украинцы, которые попали в реанимацию из-за COVID-19, признаются в приобретении поддельных справок о вакцинации. Кроме того, пациенты даже называют тех, кто их выдал.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября. Он подчеркнул, что каждый поддельные тест и сертификат вакцинации уносит жизни украинцев.

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, - это ваше право", - отметил министр.

Как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, о том, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку, - резюмировал глава украинского Минздрава.

По его словам, полиция уже открыла 732 уголовных дела за подделку справок о тестировании на COVID-19. 281 дело направлено в суд, а 349 лицам сообщили о подозрении.

Обратите внимание! Наказание для тех, кто выдавал поддельный документ - штраф 17 000 гривен или 5 лет тюрьмы. Зато тех, кто использует такие "документы", наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года, пишет healthy.24tv.ua.