«Указал лишние нули»: в Сумах судья задекларировал миллионы, списав это на невнимательность

Львиная доля найденных нарушений касается недвижимости судьи. В частности, Хитров не указал земельный участок его жены в Сумской области площадью 1 538 кв. м.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, минимальная рыночная стоимость указанного земельного участка на 31 декабря 2020 года составляет 695 тыс. грн.

Также судья не указал в декларации стоимость нежилого помещения в Сумах площадью 1 281 кв. м, которое принадлежит его жене. По данным НАПК, цена этой недвижимости ‒ 3,5 млн грн.

По данным агентства, Борис Хитров скрыл и стоимость квартиры жены в Сумах.

Кроме того, декларант отразил в декларации принадлежащие ему наличные средства ‒ 410 тыс. грн, а когда НАПК спросило о происхождении этих денег, Хитров сообщил, что, возможно, нечаянно допустил невнимательность и отметил лишний ноль, написав не 41 тысячу грн, а 410 тысяч грн. В Нацагентстве эти объяснения не учли.

Также судья указал в декларации наличные жены ‒ 2,4 млн грн. А во время объяснений для НАПК заявил, что также нечаянно отметил лишний ноль при отображении этих сведений ‒ вместо 240 тысяч грн указал 2 400 000 грн. Эти объяснения НАПК учло, потому что законность получения средств женой и возможность их остатка на конец отчетного периода подтверждается информацией Государственного реестра физических лиц ‒ плательщиков налогов.

В Нацагентстве подсчитали, что недостоверные сведения в декларации судьи отличаются от достоверных на 1 млн 199 тыс. грн.

«В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины», ‒ говорится в результатах проверки.

Если вину Хитрова докажут в суде, он должен будет заплатить штраф 42,5 тыс. грн ‒ 51 тыс. грн или пойти на общественные работы 150-240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.