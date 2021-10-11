Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13401

«Указал лишние нули»: в Сумах судья задекларировал миллионы, списав это на невнимательность

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации за 2020 год у судьи Ковпаковского районного суда города Сумы Бориса Хитрова.

Об этом говорится в заключении НАПК по результатам полной проверки данной декларации, передает «Слово и дело».

Львиная доля найденных нарушений касается недвижимости судьи. В частности, Хитров не указал земельный участок его жены в Сумской области площадью 1 538 кв. м.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, минимальная рыночная стоимость указанного земельного участка на 31 декабря 2020 года составляет 695 тыс. грн.

Также судья не указал в декларации стоимость нежилого помещения в Сумах площадью 1 281 кв. м, которое принадлежит его жене. По данным НАПК, цена этой недвижимости ‒ 3,5 млн грн.

По данным агентства, Борис Хитров скрыл и стоимость квартиры жены в Сумах.

Кроме того, декларант отразил в декларации принадлежащие ему наличные средства ‒ 410 тыс. грн, а когда НАПК спросило о происхождении этих денег, Хитров сообщил, что, возможно, нечаянно допустил невнимательность и отметил лишний ноль, написав не 41 тысячу грн, а 410 тысяч грн. В Нацагентстве эти объяснения не учли.

Также судья указал в декларации наличные жены ‒ 2,4 млн грн. А во время объяснений для НАПК заявил, что также нечаянно отметил лишний ноль при отображении этих сведений ‒ вместо 240 тысяч грн указал 2 400 000 грн. Эти объяснения НАПК учло, потому что законность получения средств женой и возможность их остатка на конец отчетного периода подтверждается информацией Государственного реестра физических лиц ‒ плательщиков налогов.

В Нацагентстве подсчитали, что недостоверные сведения в декларации судьи отличаются от достоверных на 1 млн 199 тыс. грн.

«В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины», ‒ говорится в результатах проверки.

Если вину Хитрова докажут в суде, он должен будет заплатить штраф 42,5 тыс. грн ‒ 51 тыс. грн или пойти на общественные работы 150-240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

1305 случаев: на Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 08:41
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
20.10.2021 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Сумские гандболисты уступили хмельницким
Сегодня 16:33
В Сумах пьяный водитель-рецидивист на BMW устроил две ДТП
Сегодня 16:27
В Сумах только одна школа имеет 100% вакцинированных работников
Сегодня 16:16
В реанимации признаются, - Ляшко рассказал о пациентах, которые купили сертификат вакцинации
Сегодня 15:33
«Указал лишние нули»: в Сумах судья задекларировал миллионы, списав это на невнимательность
Сегодня 15:13
Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника?
Сегодня 14:41
Велике будівництво: на Сумщині відновлюють дорогу, яка не знала ремонту з 80х років минулого сторіччя
Сегодня 14:40
На Сумщине хотят уменьшить число ПТУ вдвое
Сегодня 14:17
9 листопада відбудеться радіодиктант національної єдності
Сегодня 14:02
view counter
view counter

Статьи

Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.