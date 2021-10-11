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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:32474

Вузы и училища могут уйти на дистанционку с 25 октября

Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по 15 ноября.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, учитывая консультации Министерства здравоохранения Украины, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессиональной перед высшими, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. 

Общество Дистанционка Карантин
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