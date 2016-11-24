На Сумщине хотят уменьшить число ПТУ вдвое На Сумщине продолжается оптимизация учреждений профессионально-технического образования. Это теперь так называется…

В облсовета состоялось очередное заседание рабочей группы, в котором приняли участие депутаты, руководители профильных департаментов областной государственной администрации по вопросам оптимизации учреждений профессионально-технического образования.

Сейчас в области функционируют 27 учреждений профессионально-технического образования. Все они были созданы в советские времена и привязывались к определенным предприятиям, многих из которых сейчас нет. За годы независимости в ПТУ появились новые лицензированные специальности, но остается сложное положение материально-технической базы для практических занятий, низкий уровень поступления, малый процент трудоустройства выпускников. Ситуацию может спасти только оптимизация. И с этим согласны все участники рабочей группы, пишет сайт облсовета.

«Речь идет о том, что мы должны иметь такую сеть учреждений, которая соответствует потребностям. И такие примеры в Сумской области есть. Эти заведения не только внедряют новые специальности, обновляют материально-техническую базу, но и заключают соглашения с работодателями, чтобы выпускать специалистов, которые востребованы на рынке труда. Поэтому оптимизация направлена не на прекращение деятельности заведения, а на повышение качества образования», - отметил Александр Стрельченко.

По словам главы бюджетной комиссии Олега Медуницы, финансирование учреждений профтехобразования превышает финансирование сферы медицины в области. Тогда как ПТО не оправдывает этих затрат. Обучение одного ребенка областному бюджету обходится в 52 275 гривен. В целом на текущий год для содержания учреждений ПТО из областного бюджета предусмотрено более полумиллиарда грн. И это является серьезной нагрузкой. Хотя значительное количество ПТУ имеет менее 200 студентов и учащихся и их наполняемость составляет 10-15%.

Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова представила видение оптимизации, учитывая доступность к месту жительства учащихся, лицензирование профессий, предложения от территориальных громад. «Оптимизация сети позволит готовить квалифицированных специалистов с фокусом на потребности регионального рынка труда. Кроме того, сбалансированная образовательная сеть позволит сконцентрировать ресурсы на лучших заведениях профобразования, обеспечить их современным оборудованием», - сказала чиновница.

По предложению Департамента есть возможность уменьшить количество заведений профтехобразования Сумщины в два раза, но экономический эффект от этого станет ощутимым только через 2-3 года. Должен пройти определенный переходный период.

Члены рабочей группы сошлись во мнении, что нужно детально изучить Методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профтехобразования, которые разработало Министерство образования и науки. На основе этих рекомендаций создать областной документ и планово работать в направлении уменьшения сети учебных заведений. С отдельными предложениями решено обратиться в Министерство образования и науки и народным депутатам. А еще привлечь бизнес для формирования востребованных профессий в реальном секторе экономики.