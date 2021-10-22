В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл Вчера, около 10:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Чехова.

На месте ДТП инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault Megane перед началом движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двухколесным транспортным средством Viper.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.