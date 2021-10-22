В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл

На месте ДТП инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault Megane перед началом движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двухколесным транспортным средством Viper.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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