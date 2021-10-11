На Сумщине дали 6 лет рецидивисту за угон и кражи

Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 26-летнего молодого человека, который незаконно завладел транспортным средством, а также обворовывал знакомых.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый, освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. Так, сначала он обокрал дом женщины, которая позволила ему пожить у себя. Затем похищал вещи у соседей по общежитию. Не брезговал и похищением у случайных знакомых мобильных телефонов. На счету обвиняемого также кража одежды с рынка. Более того, получено достаточно доказательств его причастности к незаконному завладению транспортным средством.
В суде обвиняемый пояснил, что не собирался угонять авто, только хотел переставить его подальше от перекрестка, чтобы оно не мешало движению. Что случилось с машиной потом, он не знает. По приговору суда от 21 октября обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 2 и 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины). сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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