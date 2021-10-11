До унікального туристичного магніту Сумщини - яблуні-колонії відновлюють дорогу

«21 жовтня – Всесвітній день.... яблук! А у нас на Сумщині росте унікальна Яблуня-колонія, це єдине таке чудо у світі. Дорога, яка до неї вела, була у жахливому стані,– зазначив Дмитро Живицький. – Завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» зараз триває ремонт дороги, яка з'єднає міжнародну трасу Е101 з цим справді унікальним туристичним магнітом».
За його словами, результатом інспекції та результатами зустрічі із керівництвом громади, депутатами обласної ради і представником підрядника, домовилися, що додатково буде облаштовано парковку для відвідувачів цього дива.
«Дороги до туристичних об'єктів будуть якісними та приємними, як і спогади після відвідин»,– наголосив Дмитро Живицький.