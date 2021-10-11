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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47307

В Сумах восстанавливается работа Центра массовой вакцинации на базе ТЦ «Эпицентр»

В связи с резким обострением эпидситуации по заболеваемости COVID-19 возобновлена работа Центра массовой вакцинации на базе ТЦ «Эпицентр».

Работать он будет ежедневно, начиная с пятницы, 22 октября, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в выходные - с 9:00 до 14:00.

Прививки будут проводить специалисты КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer (Comirnaty).

Напоминаем, что прививаться могут все желающие. Вакцинация добровольная и бесплатная. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Вакцинация пока - единственный способ обезопасить себя от тяжелого течения болезни и сформировать в обществе коллективный иммунитет.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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