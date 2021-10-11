Треть Сум по-прежнему без отопления: есть ли свет в конце туннеля? В облгосадминистрации прошло совещание по вопросу отопительного сезона.

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время видеоселекторного совещания под председательством Алексея Чернышова по подготовке к отопительному периоду, в Сумской области уже полностью подключены объекты жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, работающие на альтернативных видах топлива.

Также областная власть взяла на себя обеспечение коммуникации по заключению договоров на газоснабжение для отопления между громадами и НАК «Нафтогаз Украины». «Со всей области мы собираем договора и централизованно передаем их в НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Дмитрий Живицкий. - Сегодня ответственность полностью лежит на громадах: за качество, подготовку и оформление договоров. Чтобы громады не оставались один на один в коммуникации с НАК «Нафтогаз Украины» и не терялось время, облгосадминистрация взяла ее на себя и организовала весь этот процесс. Мы сделали все, что от нас зависит».

Кроме того, проведены переговоры с представителями НАК «Нафтогаз Украины» по решению проблемного вопроса объема и цены газа для учреждений, организаций и предприятий, финансируемых из местных и государственных бюджетов, которые имеют собственные газовые котельные и обеспечивают теплом и горячей водой не только собственные потребности, но и население. Пример такой организации - Сумской национальный аграрный университет. Пути решения найдены, не позднее следующей недели СНАУ начнет отапливать жилые дома и объекты социальной сферы, находящихся на ее территории.

В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко отметил, что все объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день полностью отапливаются. Также до конца недели планируется обеспечить отоплением ту часть города, которая находятся в зоне обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго», пишет сайт ОГА. О зоне, которую должно отапливать ООО «КСПУ» ни слова…