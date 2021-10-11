Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:29347

Треть Сум по-прежнему без отопления: есть ли свет в конце туннеля?

В облгосадминистрации прошло совещание по вопросу отопительного сезона.

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время видеоселекторного совещания под председательством Алексея Чернышова по подготовке к отопительному периоду, в Сумской области уже полностью подключены объекты жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, работающие на альтернативных видах топлива.

Также областная власть взяла на себя обеспечение коммуникации по заключению договоров на газоснабжение для отопления между громадами и НАК «Нафтогаз Украины». «Со всей области мы собираем договора и централизованно передаем их в НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Дмитрий Живицкий. - Сегодня ответственность полностью лежит на громадах: за качество, подготовку и оформление договоров. Чтобы громады не оставались один на один в коммуникации с НАК «Нафтогаз Украины» и не терялось время, облгосадминистрация взяла ее на себя и организовала весь этот процесс. Мы сделали все, что от нас зависит».

Кроме того, проведены переговоры с представителями НАК «Нафтогаз Украины» по решению проблемного вопроса объема и цены газа для учреждений, организаций и предприятий, финансируемых из местных и государственных бюджетов, которые имеют собственные газовые котельные и обеспечивают теплом и горячей водой не только собственные потребности, но и население. Пример такой организации - Сумской национальный аграрный университет. Пути решения найдены, не позднее следующей недели СНАУ начнет отапливать жилые дома и объекты социальной сферы, находящихся на ее территории.

В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко отметил, что все объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день полностью отапливаются. Также до конца недели планируется обеспечить отоплением ту часть города, которая находятся в зоне обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго», пишет сайт ОГА. О зоне, которую должно отапливать ООО «КСПУ» ни слова…

Общество КСПУ Отопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Треть Сум без отопления и горячей воды
19.10.2021 21:01

Треть Сум без отопления и горячей воды

Потребители Котельной Северного промузла остались без горячей воды и отопления....

Сумчане троллят мэра за холодные батареи
19.10.2021 10:18

Сумчане троллят мэра за холодные батареи

На дворе конец второй декады октября, а отопление включили в считанных многоэтажках....

Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58

Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»

На сайте мэрии опубликованы графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»....

В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону
18.10.2021 10:05

В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону

Сегодня, 18 октября, в Сумах начинается отопительный сезон....

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября
11.10.2021 09:28

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября

С 11 октября в Сумах начнут включение отопления в социальной сфере....

Новости

1305 случаев: на Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 08:41
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
20.10.2021 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Центр Сум остался без воды
Сегодня 09:59
Треть Сум по-прежнему без отопления: есть ли свет в конце туннеля?
Сегодня 09:29
Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция)
Сегодня 09:03
Велике будівництво на Сумщині: у Шостинському районі завершено капітальне відновлення мосту
Сегодня 08:23
10000 рос. рублей взятки предлагал россиянин сумскому пограничнику, чтобы попасть в Украину
Сегодня 08:00
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Вчера 17:57
В суде у сумчанина случился сердечный приступ
Вчера 17:39
Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» будут работать в дистанционном режиме
Вчера 17:32
На Сумщине задумали строительство объездной дороги вокруг Сум
Вчера 16:59
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.