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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:45157

Сумські педагоги – переможці конкурсу фахової майстерності

Педагоги із Сум взяли участь у ХІІ Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель»-2021, де здобули перемоги.

За ІІ місце в цьому конкурсі нагороджені: Валентина ГОНЧАРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 13 імені А. С. Мачуленка; Оксана ЗАРЕЦЬКА – учитель української мови та літератури школи № 29; Тетяна ПЕТРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 10, Інна ЛИПОВА – учитель української мови та літератури школи № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка.

Учитель української мови та літератури школа № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Ірина КОВАЛЬ посіла ІІІ місце.

Общество Образование
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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