Сумські педагоги – переможці конкурсу фахової майстерності

За ІІ місце в цьому конкурсі нагороджені: Валентина ГОНЧАРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 13 імені А. С. Мачуленка; Оксана ЗАРЕЦЬКА – учитель української мови та літератури школи № 29; Тетяна ПЕТРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 10, Інна ЛИПОВА – учитель української мови та літератури школи № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка.

Учитель української мови та літератури школа № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Ірина КОВАЛЬ посіла ІІІ місце.