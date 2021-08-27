Сумські педагоги – переможці конкурсу фахової майстерності

За ІІ місце в цьому конкурсі нагороджені: Валентина ГОНЧАРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 13 імені А. С. Мачуленка; Оксана ЗАРЕЦЬКА – учитель української мови та літератури школи № 29; Тетяна ПЕТРЕНКО – учитель української мови та літератури школи № 10, Інна ЛИПОВА – учитель української мови та літератури школи № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка.
Учитель української мови та літератури школа № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Ірина КОВАЛЬ посіла ІІІ місце.
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