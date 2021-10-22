1305 случаев: на Сумщине очередной коронавирусный рекорд На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1305 человек – это больше предыдущего рекорда на 205 случаев.

COVID-19 подтвердили у 1305 человек (Конотопский р-н - 58, Ахтырский р-н - 188, Роменский р-н - 116, Сумской р-н - 791, Шосткинский р-н - 152).

По состоянию на 22 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 97 347 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1683 летальных случая, за прошедшие сутки - 8 (Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 83 822 человек, из них за минувшие сутки - 476 (Конотопский р-н - 16, Ахтырский р-н - 156, Роменский р-н - 7, Сумской р-н - 242, Шосткинский р-н - 55).