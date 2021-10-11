Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция)

Во втором туре ГК «RGM Group - СумДУ» примет команду из Хмельницкого «ХНУ – ДЮСШ № 1». Игры пройдут в манеже СумГУ. Начало в пятницу в 14.00, в субботу - в 12.00.
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