Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция) 22-23 октября в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд.

Во втором туре ГК «RGM Group - СумДУ» примет команду из Хмельницкого «ХНУ – ДЮСШ № 1». Игры пройдут в манеже СумГУ. Начало в пятницу в 14.00, в субботу - в 12.00.

Другой сумской клуб ГК «Сумы» сыграет свои матчи проведет на выезде против «УДХТУ» (Днепр).