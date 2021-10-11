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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03118

Сумские гандболисты примут хмельнитчан (трансляция)

22-23 октября в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд.

Во втором туре ГК «RGM Group - СумДУ» примет команду из Хмельницкого «ХНУ – ДЮСШ № 1». Игры пройдут в манеже СумГУ. Начало в пятницу в 14.00, в субботу - в 12.00.

Другой сумской клуб ГК «Сумы» сыграет свои матчи проведет на выезде против «УДХТУ» (Днепр).

Спорт Анонс Гандбол Трансляция
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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