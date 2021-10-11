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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:39336

В суде у сумчанина случился сердечный приступ

Слова благодарности получили работники Заречного райсуда от посетителя, у которого случился сердечный приступ в коридоре суда.

«Еще и еще много раз я благодарю своих спасителей... Они подарили мне вторую жизнь», - пишет Александр Журавка. А после выписки из больницы он лично пришел поблагодарить работников суда.

От себя добавим, что первой, кто пришел на спасение была работница центра пробации Алена Паньова, именно она в связи со служебной деятельностью находилась в коридоре суда и увидела, как посетитель теряет сознание. А дальше все было очень быстро и сумбурно: один вызвал скорую, другой помогал разместить мужчину на скамейке у окна, нашатырный спирт, водяной душ, звонок жене и многое другое делалось для спасения...

Общество Сердечный приступ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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