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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:19535

Стафилококк обнаружили почти у 10% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях Сумщины

11 октября региональные Центры контроля и профилактики болезней МЗ Украины начали внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

За 8 дней проверок (по состоянию на 19 октября) в целом обследовано 9117 человек. Внезапные проверки состоялись в 3002 заведениях. По результатам обследований 940 человек (10%) имеют положительный результат теста на носительство стафилококка.

Что касается Сумщины, то на 19 октября было обследовано 126 человек. По результатам обследований 12 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления. Еще 5 результатов исследований ожидаются. Внезапные проверки прошли в 28 учреждениях, сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

Общество Стафилококк
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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