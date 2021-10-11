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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:07409

В Сумах осудили двух браконьеров, убивших благородных оленей

К реальной мере наказания приговорены браконьеры, которые убили из незарегистрированного оружия двух благородных оленей на Сумщине.

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинения в отношении двух граждан, которые без надлежащего разрешения из незарегистрированного оружия на территории природно-заповедного фонда убили двух благородных оленей. По приговору Сумского районного суда 20 октября 2021 одного обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 248, ч.ч. 1 и 2 ст. 263 УК Украины). Его пособник приговорен к 2 годам ограничения свободы (ч. 2 ст. 263 и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 248 УК Украины).

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что двое жителей с. Ворожба Лебединского района утром 13 октября 2017 года, прихватив с собой два ножа и ружье, отправились на охоту в Низовское лесничество, где они подстрелили двух оленей. Непосредственно во время разделки туш убитых животных их увидел егерь, который и вызвал полицию. Прибыв на место преступления, правоохранители изъяли у охотников за легкой добычей незарегистрированный карабин «Сайга» с глушителем, пять охотничьих патронов и два ножа, которые согласно выводам экспертов являются оружием и боевыми припасами.

В суде обвиняемые вину свою не признали, пояснили, что в лес пошли за грибами, а убитых оленей нашли случайно, однако собранные доказательства опровергли версию обвиняемых, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Браконьерство Приговор суда
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