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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03103

В Сумах накануне красной зоны решили провести крестный ход

В пятницу, 22 октября, в связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной иконы Божией Матери «Шпилевская прозренной» в Сумах временно ограничат движение транспорта.

Движение транспорта будет ограничено в период с 12:00 до 13:30 по следующему маршруту: ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор) - площадь Независимости - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Засумская - ул. Ярослава Мудрого (Ильинская церковь) - ул. Ильинская - Покровская площадь - ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор).

Общество Крестный ход Ограничение движения
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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