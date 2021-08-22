В Сумах накануне красной зоны решили провести крестный ход В пятницу, 22 октября, в связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной иконы Божией Матери «Шпилевская прозренной» в Сумах временно ограничат движение транспорта.

Движение транспорта будет ограничено в период с 12:00 до 13:30 по следующему маршруту: ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор) - площадь Независимости - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Засумская - ул. Ярослава Мудрого (Ильинская церковь) - ул. Ильинская - Покровская площадь - ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор).