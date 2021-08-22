В Сумах накануне красной зоны решили провести крестный ход

Движение транспорта будет ограничено в период с 12:00 до 13:30 по следующему маршруту: ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор) - площадь Независимости - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Засумская - ул. Ярослава Мудрого (Ильинская церковь) - ул. Ильинская - Покровская площадь - ул. Соборная (Спасо-Преображенский кафедральный собор).
20 сентября ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по ул. Привокзальной от ТК-113-ТК-115, 2d...
4 сентября, во время мероприятий по случаю 366-й годовщины со дня основания города Сумы будет ограничено движение....
Из-за выполнения аварийно-ремонтных работ будет ограничено движение транспорта в районе Химгородка....
24 августа в связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины, будет ограничено движение транспорта....
23 августа в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины, с 8:15 до завершения торжественного шествия будет...