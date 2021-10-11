Азовское море: в Бердянске и на Арабатской Стрелке запустили поворотные веб-камеры с видом на самые красивые места На популярных курортах Азовского моря — в Бердянске и на Арабатской Стрелке — появились поворотные веб-камеры, установленные на высоте птичьего полета.

Благодаря поворотному режиму и возможности объектива с ультразумом фокусироваться на различных точках, в рамках одной трансляции можно увидеть целый ряд известных объектов, интересных мест и красивых панорам на побережье, сообщает zn.ua.

В кризисные для отечественных пляжных курортов времена, когда интенсивность туристического потока в направлении азовских рекреаций значительно уменьшилась из-за ситуации с медузами, подобные видеотрансляции являются одним из самых эффективных способов привлечь туристов. Они помогают раскрыть их потенциал в качестве курортов не только для пляжного отдыха, но и как локаций для культурного туризма с множеством красивых мест и интересных объектов.

Отметим, что новые поворотные веб-камеры установлены медиа-проектом «Кирилловка.Укр» в рамках компании по подготовке к курортному сезону 2022 на Азовском море и доступны к просмотру на сайтах berd.ua и arabatka.ua.

В отличие от статических поворотные веб-камеры вещают не из одной точки, а периодически меняют ракурс и уровень приближения. Это позволяет значительно увеличить количество просматриваемых объектов и видов в рамках одной трансляции. Такая широкомасштабная съемка, фактически, создает эффект виртуальной экскурсии по курорту, особенно с учетом того, что ведется она в режиме реального времени и с передачей звука.

Так, в объектив поворотной веб-камеры в Бердянска, которая фокусируется на 25 разных точках и оснащена 25-кратным зумом, попадают морской торговый порт, 50-метровое колесо обозрения на набережной, инсталляция «Я люблю АЗМОЛ», ветрогенераторы Ботиевской ВЭС и панорамные виды города с многоэтажной застройкой и частным сектором.

В ходе вещания с 32-х разных точек поворотной камеры на Арабатской Стрелке можно увидеть панораму Геническа и вид на начало Арабатской косы, посмотреть на Генический морской порт и мосты через пролив Тонкий – старый железный и новый автомобильный. Также открывается вид на соленый залив Сиваш и пляжи в начале косе.

«Новые веб-камеры из всего комплекса мер, предпринимаемых на курортах Азовского моря властями и частными компаниями, являются одним из самых эффективных вариантов привлечения туристов на курорты. Ведь даже по прошлому году можно судить, что популярность всех достопримечательностей Арабатской Стрелки и Геническа, на которых были установлены веб-камеры, значительно возросла», комментирует ситуацию главный редактор профильного сайта «Старый Азов», Юлия Ангеловская.