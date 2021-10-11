«ЄС» очолила рейтинг українських політичних партій, більшість вважає її головною опозиційною силою - КМІС Понад 70% покладають відповідальність за економічну кризу на владу.

"Європейська солідарність" займає перше місце в рейтингу політичних партій, її також назвали головною опозиційною силою в Україні. Такі дані соціологічного опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології, пише 5.ua.

На виборах до Верховної Ради партія "ЄС" має підтримку 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Водночас "Слуга народу" на другому місці – за неї готові проголосувати 15,5% тих, хто визначився. Третє-четверте місце ділять "Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).

За партію "Сила і честь" мають намір голосувати 8,6%, "Наші" – 5,7%, РПЛ - 5,6%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,6%. Решта політичних сил мають значно нижчу підтримку.

Крім того, найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає "Європейську солідарність" головною опозиційною силою. Партію ОПЗЖ – 24,3%. Ще 17,5% назвали "Батьківщину", "Голос" – 4,4%.

Водночас більшість респондентів – 55,5% – зазначає, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося. Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Понад 70% покладають відповідальність за економічну кризу на владу. Зокрема, 42,1% респондентів говорять про високий рівень корупції, а 31,2% – про некомпетентність влади. Пандемію коронавірусу вважають причиною кризових явищ 12,1%, війну на Донбасі – 8,5%.

29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню. На думку 44,9% респондентів, теперішня влада не відрізняється від попередньої. 22% вважають теперішню владу кращою.

КМІС також оприлюднив президентські рейтинги. За даними опитування, рейтинг Володимира Зеленського за місяць обвалився на 9%. Соціологи пов'язують падіння електоральної підтримки президента та його партії з останніми скандалами Pandora Papers та "вагнергейт", а також з економічною кризою в країні.

Більша частина респондентів (51,5%) знає про "вагнергейт". 39,5% вважають причиною зриву спецоперації цілеспрямовану передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва держави.

61,7% також поінформовані про міжнародне розслідування Pandora Papers. 56,9% опитаних вірять, що олігарх Коломойський виводив кошти з "ПриватБанку" через офшори Володимира Зеленського та його бізнес-партнерів із "Кварталу 95". 77,1% вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном.

Всеукраїнське опитування "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося КМІС з 15 по 18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної республіки Крим. Загалом було опитано 1200 респондентів, похибка не перевищує 3,2%.